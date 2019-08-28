В ОП прокомментировали решение суда об освобождении Вышинского

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского победой здравого смысла, однако предупредил, что вынесение окончательного приговора может затянуться.

В среду Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи.

"Безусловно, это победа здравого смысла, которая должна была состояться давным-давно, как минимум после избрания Зеленского президентом Украины", - сказал Малькевич РИА Новости.

Положительным подвижкам в деле Вышинского, считает он, мешали украинские силовики, которые не поддерживают Владимира Зеленского, и оппозиция. Однако со сменой исполнительной власти на Украине, сопротивляться стало бессмысленно, поэтому ситуация с Вышинским и сдвинулась с мертвой точки, отметил глава комиссии ОП.

"Я думаю, что появились надежды на оправдание Вышинского, однако, чтобы сохранить лицо свое украинские силовики будут сопротивляться до последнего, пытаться сварганить приговор с условным сроком", - добавил Малькевич, отметив, что из-за этого дело может затянуться.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.