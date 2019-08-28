МЧС подтвердило гибель трех рабочих при обрушении здания в Новосибирске

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. МЧС России подтвердило гибель трех рабочих при обрушении здания в Новосибирске, еще один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Нашли еще одного, без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего в результате ЧП погибли три человека и еще один пострадал.