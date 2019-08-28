МЧС подтвердило гибель трех рабочих при обрушении здания в Новосибирске

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. МЧС России подтвердило гибель трех рабочих при обрушении здания в Новосибирске, еще один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Нашли еще одного, без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что всего в результате ЧП погибли три человека и еще один пострадал.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта вела реконструкцию здания насосной станции, а под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству.
Вчера, 11:39РИА НовостиОбрушение здания в Новосибирске