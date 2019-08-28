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РИА Новости
Туризм

Болгария за июль 2019 года недосчиталась почти 16% российских туристов

13:52 28.08.2019
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПляж в районе Солнечного Берега в Болгарии
Пляж в районе Солнечного Берега в Болгарии
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Число иностранных туристов, посетивших Болгарию, за июль 2019 года уменьшилось на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом максимальное снижение в 15,7% показал турпоток из России, сообщает национальный портал rus.bg со ссылкой на Национальный институт статистики Болгарии.
"В июле этого года Болгарию посетило 2,08 миллиона иностранных граждан, что на 3,2% меньше, чем в июле 2018 года, показывают данные Национального института статистики. Сократилось количество посещений с целью "отдых и экскурсии" – на 6,2%, а со "служебной" и "другой" целью увеличилось на 1,7% и 0,4% соответственно", - говорится в сообщении.
Болгарские исследователи выяснили, что более 60% посетивших в июле Болгарию являются гражданами ЕС, что на 5,2% меньше, чем годом ранее. Увеличилось число туристов из Великобритании – на 21%, Ирландии – на 19,1%, Венгрии – на 6,5%, Румынии – на 6,1%, Испании – на 3,5%, Франции – на 1,6%. В то же время уменьшилось число гостей из Чехии – на 13,9%, Германии – на 12,9%, Польши – на 11,6%, Греции – на 7,6%.
"Путешественников из стран, не относящихся к ЕС, стало меньше на 0,2%, но больше всего сократился въездной турпоток из России – на 15,7%. Всего Болгарию в июле посетило 115,5 тысячи российских путешественников", - уточнили эксперты.
Золотые Пески, Болгария
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