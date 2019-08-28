Начальник угрозыска извинился за сотрудников, похитивших нижегородца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Начальник нижегородского управления уголовного розыска Дмитрий Мирясов принес извинения Александру Новоселову, который был похищен двумя полицейскими в 2004 году, сообщается на сайте Начальник нижегородского управления уголовного розыска Дмитрий Мирясов принес извинения Александру Новоселову, который был похищен двумя полицейскими в 2004 году, сообщается на сайте комитета против пыток.

По информации комитета, в апреле 2004 года Новоселов был вывезен в лесной массив сотрудниками правоохранительных органов и там избит, в ходе избиения от Новоселова требовали сознаться в подготовке покушения на известного нижегородского бизнесмена Олега Сорокина. Александр, не выдержав пыток и угроз, был вынужден написать явку с повинной, добавляет комитет. Отмечается, что уголовное дело было возбуждено лишь спустя 13 лет после избиения Новосёлова.

"Приношу извинения за нарушения ваших прав бывшими сотрудниками управления уголовного розыска главного управления МВД РФ по Нижегородской области Ворониным Е.Е и Маркеевым Р.С., имевшие место в 2004 году", — говорится в документе на имя Новоселова за подписью начальника управления уголовного розыска ГУМВД России по Нижегородской области Мирясова, копия которого опубликована на сайте организации.

В пресс-службе регионального управления МВД РИА Новости подтвердили подлинность документа, отметив, что он был выслан признанному потерпевшим Новоселову еще в июле 2019 года.

Экс-начальник отдела в ГУВД Нижегородской области Евгений Воронин и старший оперуполномоченный отдела по раскрытию заказных и серийных преступлений против личности ГУВД региона Роман Маркеев в марте 2019 года были приговорены за похищение Новоселова к 5,5 и 5 годам колонии строгого режима соответственно.

По версии следствия, в 2004 году Воронин, желая получить информацию о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство бизнесмена Сорокина, вместе с полицейскими, в числе которых был Маркеев, выследил потерпевшего и насильно посадил его в автомобиль Сорокина и вывез в лес, где Сорокин "применил к нему насилие, а также угрожал применением насилия". После получения информации похищенного отпустили.