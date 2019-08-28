Начальник угрозыска извинился за сотрудников, похитивших нижегородца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Начальник нижегородского управления уголовного розыска Дмитрий Мирясов принес извинения Александру Новоселову, который был похищен двумя полицейскими в 2004 году, сообщается на сайте комитета против пыток.
По информации комитета, в апреле 2004 года Новоселов был вывезен в лесной массив сотрудниками правоохранительных органов и там избит, в ходе избиения от Новоселова требовали сознаться в подготовке покушения на известного нижегородского бизнесмена Олега Сорокина. Александр, не выдержав пыток и угроз, был вынужден написать явку с повинной, добавляет комитет. Отмечается, что уголовное дело было возбуждено лишь спустя 13 лет после избиения Новосёлова.
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"Приношу извинения за нарушения ваших прав бывшими сотрудниками управления уголовного розыска главного управления МВД РФ по Нижегородской области Ворониным Е.Е и Маркеевым Р.С., имевшие место в 2004 году", — говорится в документе на имя Новоселова за подписью начальника управления уголовного розыска ГУМВД России по Нижегородской области Мирясова, копия которого опубликована на сайте организации.
В пресс-службе регионального управления МВД РИА Новости подтвердили подлинность документа, отметив, что он был выслан признанному потерпевшим Новоселову еще в июле 2019 года.
Экс-начальник отдела в ГУВД Нижегородской области Евгений Воронин и старший оперуполномоченный отдела по раскрытию заказных и серийных преступлений против личности ГУВД региона Роман Маркеев в марте 2019 года были приговорены за похищение Новоселова к 5,5 и 5 годам колонии строгого режима соответственно.
По версии следствия, в 2004 году Воронин, желая получить информацию о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство бизнесмена Сорокина, вместе с полицейскими, в числе которых был Маркеев, выследил потерпевшего и насильно посадил его в автомобиль Сорокина и вывез в лес, где Сорокин "применил к нему насилие, а также угрожал применением насилия". После получения информации похищенного отпустили.
Сорокин, который в 2010-2015 году был мэром Нижнего Новгорода, а с 2016 по март 2018 года - заместителем председателя ЗС Нижегородской области, в марте 2019 года был осужден за взяточничество и пособничество в похищении человека на 10 лет колонии строгого режима.
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