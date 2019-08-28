В Крыму назвали освобождение Вышинского из-под стражи логичным решением

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи - логичное решение, теперь нужны другие шаги в исправлении Киевом допущенных ошибок, сказал РИА Новости заместитель председателя парламента Крыма Владимир Бобков.

В среду Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи.

"Я прекрасно понимаю, что это логичное, единственно возможное решение… Это можно расценивать как попытку поиска точек соприкосновения Украины и Российской Федерации… Это радостная новость, надеемся, что подобных новостей будет больше", - заявил Бобков.

Он добавил, что решение суда в Киеве говорит о том, что в новой украинской администрации возобладал здравый смысл, следует дождаться других шагов в исправлении допущенных ошибок.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.