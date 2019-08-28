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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

В Крыму назвали освобождение Вышинского из-под стражи логичным решением

12:44 28.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи - логичное решение, теперь нужны другие шаги в исправлении Киевом допущенных ошибок, сказал РИА Новости заместитель председателя парламента Крыма Владимир Бобков.
В среду Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи.
"Я прекрасно понимаю, что это логичное, единственно возможное решение… Это можно расценивать как попытку поиска точек соприкосновения Украины и Российской Федерации… Это радостная новость, надеемся, что подобных новостей будет больше", - заявил Бобков.
Он добавил, что решение суда в Киеве говорит о том, что в новой украинской администрации возобладал здравый смысл, следует дождаться других шагов в исправлении допущенных ошибок.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
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Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийОБСЕКрымРоссияУкраина
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