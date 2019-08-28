Из-под завалов здания в Новосибирске извлекли тело третьего погибшего

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Число погибших при обрушении стены в Новосибирске достигло трех, рассказали в Сибирской генерирующей компании, которой принадлежит здание.

Ранее сообщалось о двух погибших и одном пострадавшем, судьба еще одного человека оставалась неизвестной.

"Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека. <...> Сибирская генерирующая компания выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим", — говорится в сообщении СГК в соцсети "ВКонтакте"

Инцидент произошел в 12:20 по местному времени (08:20 мск) на улице Ударная, дом 1/1а. Кроме стены, повреждены перекрытия.

Как рассказали в мэрии, причиной обрушения могло стать сползание грунта. По предположениям следователей, ЧП случилось во время планового ремонта теплотрассы.