Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T16:16Z
https://ria.ru/20190828/1557987338.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155798/11/1557981194_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_4501b531abd3a3943fae375b5078c8f0.jpg
РИА Новости

Из-под завалов здания в Новосибирске извлекли тело третьего погибшего

12:43 28.08.2019 (обновлено: 16:16 28.08.2019)
14321
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Число погибших при обрушении стены в Новосибирске достигло трех, рассказали в Сибирской генерирующей компании, которой принадлежит здание.
Ранее сообщалось о двух погибших и одном пострадавшем, судьба еще одного человека оставалась неизвестной.
"Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека. <...> Сибирская генерирующая компания выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим", — говорится в сообщении СГК в соцсети "ВКонтакте".
Инцидент произошел в 12:20 по местному времени (08:20 мск) на улице Ударная, дом 1/1а. Кроме стены, повреждены перекрытия.
Как рассказали в мэрии, причиной обрушения могло стать сползание грунта. По предположениям следователей, ЧП случилось во время планового ремонта теплотрассы.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Обрушение здания в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

По предположениям следователей, ЧП произошло во время планового ремонта теплотрассы.

Сотрудник МЧС РФ с собакой на месте завалов, где обрушилось перекрытие в строящемся здании в Новосибирске
1 из 10

По предположениям следователей, ЧП произошло во время планового ремонта теплотрассы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В результате обрушения погибли три человека из 13 находившихся на месте обрушения.

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
2 из 10

В результате обрушения погибли три человека из 13 находившихся на месте обрушения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Один пострадавший находится в больнице

Сотрудники МЧС разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
3 из 10

Один пострадавший находится в больнице

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В поисково-спасательной операции участвовали почти 200 человек и более 40 единиц техники.

Сотрудники МЧС РФ разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
4 из 10

В поисково-спасательной операции участвовали почти 200 человек и более 40 единиц техники.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Людей под завалами искали кинологи с собаками.

Сотрудники МЧС РФ с собаками на месте завалов, где обрушилось перекрытие в строящемся здании в Новосибирске
5 из 10

Людей под завалами искали кинологи с собаками.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На месте работали инспекция по труду, прокуратура, заказчики работ реконструкции, медики, а также психологи МЧС.

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
6 из 10

На месте работали инспекция по труду, прокуратура, заказчики работ реконструкции, медики, а также психологи МЧС.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Минздрав Новосибирской области направил для помощи пострадавшим пять бригад скорой помощи.

Сотрудники МЧС РФ и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
7 из 10

Минздрав Новосибирской области направил для помощи пострадавшим пять бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Сотрудники МЧС РФ с собаками на месте завалов, где обрушилось перекрытие в строящемся здании в Новосибирске
8 из 10

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На место обрушения приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на месте обрушения перекрытий в строящемся здании в Новосибирске
9 из 10

На место обрушения приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Обрушение строящегося здания в Новосибирске.

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
10 из 10

Обрушение строящегося здания в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 10

По предположениям следователей, ЧП произошло во время планового ремонта теплотрассы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 10

В результате обрушения погибли три человека из 13 находившихся на месте обрушения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Один пострадавший находится в больнице

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 10

В поисково-спасательной операции участвовали почти 200 человек и более 40 единиц техники.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Людей под завалами искали кинологи с собаками.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 10

На месте работали инспекция по труду, прокуратура, заказчики работ реконструкции, медики, а также психологи МЧС.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Минздрав Новосибирской области направил для помощи пострадавшим пять бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 10

На место обрушения приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Обрушение строящегося здания в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3131073317
Обсудить 6
Обрушение здания в НовосибирскеНовосибирскПроисшествия
Популярные комментарии
Ежедневные новости России.
28 августа, 13:51
mmark-410
1003011
Рекомендуем
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
РИА
Новости
Елена Зарипова
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
Восстановление византийского монастыря Дафни после землетрясения
"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое
Лента
новостей
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Эсминец ВМС США
СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Выйти из суда и вздохнуть широко грудью: суд освободил Кирилла Вышинского
Киевский апелляционный суд отпустил Вышинского из-под стражи
Эммануил Виторган во время творческой встречи в Москве
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания
Полиция
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
Александр Друзь
СМИ: Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга
Ирина Козлова с депутатом Дмитрием Иониным, к которому она обратилась за помощью
Врача из поликлиники хотят судить за отказ оперировать ребенка с некрозом
Скорая помощь на улице Стамбула
Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"
00:43Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал, кому публика отдала предпочтения на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
Лента новостейМолния