Россия хочет построить в Саудовской Аравии завод по производству АК-103

ЖУКОВСКИЙ, 28 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает подписать контракт на строительство завода по производству автоматов АК-103 в Саудовской Аравии, заявил журналистам в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"У нас сегодня реализуются поставочные контракты на поставку автоматов Калашникова в Саудовскую Аравию. Я думаю, что мы выйдем на эту историю (производство автоматов АК-103 в Саудовской Аравии - ред.)", - сказал он в ходе авиасалона МАКС-2019.

О начале поставок автоматов Калашникова Эр-Рияду ранее заявлял глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В октябре 2017 года были подписаны меморандум между АО "Рособоронэкспорт" и Саудовской военно-промышленной компанией о покупке и локализации производства продукции военного назначения и контракт на общие условия организации в Саудовской Аравии лицензионного производства автоматов Калашникова АК-103 и патронов различного назначения.