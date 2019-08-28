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РИА Новости

Россия хочет построить в Саудовской Аравии завод по производству АК-103

12:41 28.08.2019 (обновлено: 13:39 28.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
ЖУКОВСКИЙ, 28 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает подписать контракт на строительство завода по производству автоматов АК-103 в Саудовской Аравии, заявил журналистам в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"У нас сегодня реализуются поставочные контракты на поставку автоматов Калашникова в Саудовскую Аравию. Я думаю, что мы выйдем на эту историю (производство автоматов АК-103 в Саудовской Аравии - ред.)", - сказал он в ходе авиасалона МАКС-2019.
О начале поставок автоматов Калашникова Эр-Рияду ранее заявлял глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.
В октябре 2017 года были подписаны меморандум между АО "Рособоронэкспорт" и Саудовской военно-промышленной компанией о покупке и локализации производства продукции военного назначения и контракт на общие условия организации в Саудовской Аравии лицензионного производства автоматов Калашникова АК-103 и патронов различного назначения.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Авиасалон МАКСДмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФСаудовская АравияРоссияВ мире
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