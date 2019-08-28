ФАС проследит за ценами на АЗС "Роснефти" и "Лукойла" в Петербурге

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу будет обращать более пристальное внимание на цены на заправках "Лукойла" и "Роснефти", совокупная доля которых в общем числе АЗС города превысила 50%, говорится в сообщении УФАС.

В конце июля "Роснефть" приобрела топливозаправочный бизнес Петербургской топливной компании (ПТК). УФАС после этого провело анализ структуры розничного рынка топлива в Санкт-Петербурге: оценивалось количество АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным компаниям (ВИНК), и число независимых операторов. На середину августа 2019 года доля АЗС от общего числа автозаправок, принадлежащих ВИНК, составила 78,8% (в 2018 году эта доля была 52%).

"Доля "Лукойла" и "Роснефти" превысила 50% (26,5% у "Роснефти" и 23,6% у "Лукойла" - ред.), а значит, в соответствии с законом о защите конкуренции можно считать, что эти субъекты занимают доминирующее положение на рынке розничной продажи автомобильного топлива", - говорится в сообщении.

"Само по себе доминирующее положение – это не нарушение закона. Это означает, что к ценам на бензин на автозаправках этих компаний у нас будет более пристальное внимание", – прокомментировал руководитель Санкт-Петербургского УФАС Вадим Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.