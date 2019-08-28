Швейцария приняла меры для ограничения числа просителей убежища из Грузии

ЖЕНЕВА, 28 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария признала Грузию безопасной страной для возврата туда просителей убежища, которым было отказано в его предоставлении, говорится в заявлении, опубликованном на Швейцария признала Грузию безопасной страной для возврата туда просителей убежища, которым было отказано в его предоставлении, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального Совета (правительства).

Грузия признается безопасной страной для репатриации "в разумных пределах" просителей убежища с 1 октября 2019 года.

Ранее такими странами были уже признаны Албания, Бенин, Босния и Герцеговина, Буркина Фасо, Гана, Индия, Косово, Молдавия за исключением Приднестровья, Монголия, Черногория, Республика Северная Македония, Сенегал и Сербия.

По мнению правительства Швейцарии, в этих государствах наблюдается политическая стабильность, уважаются права человека, а проситель убежища может быть защищен от политического преследования. Заявления о предоставлении убежища от людей из безопасных стран обрабатываются в ускоренном порядке и обычно отклоняются.