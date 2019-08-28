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РИА Новости

Швейцария приняла меры для ограничения числа просителей убежища из Грузии

12:35 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на озеро Леман в Швейцарии
Вид на озеро Леман в Швейцарии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Вид на озеро Леман в Швейцарии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 28 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария признала Грузию безопасной страной для возврата туда просителей убежища, которым было отказано в его предоставлении, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального Совета (правительства).
Грузия признается безопасной страной для репатриации "в разумных пределах" просителей убежища с 1 октября 2019 года.
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Ранее такими странами были уже признаны Албания, Бенин, Босния и Герцеговина, Буркина Фасо, Гана, Индия, Косово, Молдавия за исключением Приднестровья, Монголия, Черногория, Республика Северная Македония, Сенегал и Сербия.
По мнению правительства Швейцарии, в этих государствах наблюдается политическая стабильность, уважаются права человека, а проситель убежища может быть защищен от политического преследования. Заявления о предоставлении убежища от людей из безопасных стран обрабатываются в ускоренном порядке и обычно отклоняются.
Как отмечается, Грузия была внесена в список государств, признанных безопасными для репатриации, для ограничения миграции в Швейцарию. Заявки на предоставление убежища стали активно поступать от грузинских граждан с 2017 года, когда было объявлено о либерализации визового режима для Тбилиси в рамках Шенгенского соглашения. При этом многие запросы швейцарские власти сочли необоснованными.
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