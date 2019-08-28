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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Глава СЖР считает, что дело Вышинского войдет в историю

12:35 28.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев приветствует освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и считает, что это дело войдет в учебники по истории.
Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи.
"Конечно, можно только радоваться за нашего коллегу. Наконец-то, после года с лишним заключения по совершенно несправедливому обвинению - только за то, что он исполнял свои журналистские обязанности, его освободили. С честью и достоинством он держался все это время - это большой пример для наших коллег. Это радостный и положительный факт, который говорит, что что-то сдвинулось в этом деле. Событие такого масштаба, наверняка, останется в учебниках. Впервые, наверное, в постсоветской истории журналист за исполнение своего профессионального долга находился в заключении на протяжении такого длительного времени", - сказал Соловьев.
При этом позицию Вышинского, который отказался быть предметом обмена, а требует оправдательного приговора, Соловьев назвал крайне достойной и выразил надежду, что он вскоре сможет вернуться к журналистской деятельности.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
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Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийСоловьев Владимир (журналист)Союз журналистов РоссииУкраинаВ мире
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