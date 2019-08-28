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РИА Новости

Войска Йемена вернули контроль над столицей провинции Абьян

12:34 28.08.2019
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© AP Photo / Abdulnasser AlseddikЙемен
Йемен
© AP Photo / Abdulnasser Alseddik
Йемен. Архивное фото
ДОХА, 28 авг - РИА Новости. Войска на стороне международно признанного правительства Йемена вошли в административный центр южной провинции Абьян - город Зинджибар, который был захвачен сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена, и восстановили контроль над городом, сообщил в среду телеканал "Аль-Джазира".
Как отметил телеканал, правительственные войска достигли центра города. В свою очередь телеканал "Аль-Арабия" передает, что национальная армия и силы безопасности продолжают восстанавливать контроль над всеми районами провинции Абьян.
Авиаудар арабской коалиции по заводу в столице Йемена Сане
23 августа, 05:24РИА Новости
Правительство Йемена заявило о попытке войск ОАЭ захватить один из городов
По информации телеканала, правительственные силы продвигаются к выбранному властями Йемена временной столицей Адену и закрепились в районе аль-Ильм в 12-ти километрах от Адена.
Неделю назад международно признанное правительство Йемена заявило, что силы выступающего за отделение юга страны Переходного совета Южного Йемена захватили базу правительственных сил безопасности в южной провинции Абьян.
В Адене на юге Йемена, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства Абд Раббу Мансура Хади и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены. Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога.
Однако после этого силы на стороне совета захватили новые позиции и в других провинциях на юге Йемена, в частности, базу МВД в Абьяне. Правительство Йемена обвинило ОАЭ в оказании военной и финансовой помощи сепаратистам и потребовало от них немедленно прекратить их поддержку, а также обратилось к президенту Абд Раббу Мансуру Хади с просьбой пересмотреть участие ОАЭ в арабской коалиции, созданной в 2015 году для помощи правительству в борьбе с захватившими власть в Йемене мятежниками из движения "Ансар Алла".
Сторонники йеменских повстанцев-хуситов принимают участие в митинге, посвященном четвертой годовщине вторжения в Йемен, в Сане
21 августа, 00:20РИА Новости
Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
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