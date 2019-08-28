Войска Йемена вернули контроль над столицей провинции Абьян

ДОХА, 28 авг - РИА Новости. Войска на стороне международно признанного правительства Йемена вошли в административный центр южной провинции Абьян - город Зинджибар, который был захвачен сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена, и восстановили контроль над городом, сообщил в среду телеканал "Аль-Джазира".

Как отметил телеканал, правительственные войска достигли центра города. В свою очередь телеканал "Аль-Арабия" передает, что национальная армия и силы безопасности продолжают восстанавливать контроль над всеми районами провинции Абьян.

По информации телеканала, правительственные силы продвигаются к выбранному властями Йемена временной столицей Адену и закрепились в районе аль-Ильм в 12-ти километрах от Адена.

Неделю назад международно признанное правительство Йемена заявило, что силы выступающего за отделение юга страны Переходного совета Южного Йемена захватили базу правительственных сил безопасности в южной провинции Абьян.

В Адене на юге Йемена, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства Абд Раббу Мансура Хади и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены. Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога.