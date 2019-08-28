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РИА Новости

Глава ФСВТС рассказал о военно-технических связях с Венесуэлой

12:32 28.08.2019 (обновлено: 13:39 28.08.2019)
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© Фото : пресс-служба ФСВТС РоссииДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
© Фото : пресс-служба ФСВТС России
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Россия продолжает выполнять контракты по ремонту военной техники армии Венесуэлы, по этой теме там работают сотрудники российских предприятий, заявил журналистам директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.
"У нас сегодня с Венесуэлой есть действующие контракты, мы, насколько сегодня ситуация позволяет, продолжаем поддерживать боевую готовность ранее поставленной техники. У этой страны есть техника ПВО, те же "Антей-2500" [экспортная версия С-300], которая требует поддержания боевой готовности, вертолетная и самолетная тематика - все это требует работ по ремонту и поставке запчастей", - рассказал он в среду в ходе авиасалона МАКС-2019.
Кроме того, по его словам, в Венесуэле работают "бригады российских промышленных предприятий", которые помогают ремонтировать технику венесуэльским коллегам.
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В Венесуэле уже долгое время продолжается экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций. Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись.
США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. В январе Вашингтон ввел рестрикции в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, которая приносит бюджету ощутимый доход. Не исключали власти США и силовой сценарий разрешения кризиса.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Дмитрий ШугаевPDVSAЗРК С-300Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФАвиасалон МАКСВенесуэлаРоссияСШАБезопасность
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