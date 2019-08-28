Глава ФСВТС рассказал о военно-технических связях с Венесуэлой

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Россия продолжает выполнять контракты по ремонту военной техники армии Венесуэлы, по этой теме там работают сотрудники российских предприятий, заявил журналистам директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"У нас сегодня с Венесуэлой есть действующие контракты, мы, насколько сегодня ситуация позволяет, продолжаем поддерживать боевую готовность ранее поставленной техники. У этой страны есть техника ПВО, те же "Антей-2500" [экспортная версия С-300], которая требует поддержания боевой готовности, вертолетная и самолетная тематика - все это требует работ по ремонту и поставке запчастей", - рассказал он в среду в ходе авиасалона МАКС-2019.

Кроме того, по его словам, в Венесуэле работают "бригады российских промышленных предприятий", которые помогают ремонтировать технику венесуэльским коллегам.

В Венесуэле уже долгое время продолжается экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций. Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись.

США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. В январе Вашингтон ввел рестрикции в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, которая приносит бюджету ощутимый доход. Не исключали власти США и силовой сценарий разрешения кризиса.