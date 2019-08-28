Вышинский заявил, что его дело стоило Порошенко должности

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, его дело было попыткой поднять рейтинг экс-президента страны Петра Порошенко и стоила ему должности, а журналисту – свободы.

"Я к этому (к делу – ред.) отнесся с первого дня как к попытке поднять политический рейтинг ушедшего президента, попытка оказалась неудачной. Президенту она стоила его места, я так считаю, в том числе, ну а мне она стоила больше года содержания в тюрьме", - сказал Вышинский на суде, трансляция велась в Youtube.

При этом он отметил, что вопрос его обмена поднимался с 2015 года и некоторые политики о нем говорили еще до вручения официального уведомления о подозрении.

Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

Журналист находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.