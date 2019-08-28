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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский заявил, что его дело стоило Порошенко должности

12:30 28.08.2019 (обновлено: 12:36 28.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 28 августа 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 28 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, его дело было попыткой поднять рейтинг экс-президента страны Петра Порошенко и стоила ему должности, а журналисту – свободы.
"Я к этому (к делу – ред.) отнесся с первого дня как к попытке поднять политический рейтинг ушедшего президента, попытка оказалась неудачной. Президенту она стоила его места, я так считаю, в том числе, ну а мне она стоила больше года содержания в тюрьме", - сказал Вышинский на суде, трансляция велась в Youtube.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
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При этом он отметил, что вопрос его обмена поднимался с 2015 года и некоторые политики о нем говорили еще до вручения официального уведомления о подозрении.
Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.
Журналист находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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