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РИА Новости

Пожар на заводе "Красное Сормово" произошел во время сварочных работ

12:29 28.08.2019
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© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкСудостроительный завод "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Архивное фото
Судостроительный завод Красное Сормово в Нижнем Новгороде. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в фотобанк
Судостроительный завод "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Архивное фото. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Возгорание на судоверфи "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде произошло при проведении сварочных работ, заявил журналистам генеральный директор предприятия Михаил Першин.
Возгорание на судоверфи "Красное Сормово" произошло в среду в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Два работника судоверфи погибли, один пострадал. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда).
"Три человека монтировали трубопровод в помещении носового подруливающего устройства на строящемся сухогрузе проекта RSD59. Возникла искра, и произошло возгорание. В результате два человека погибли, один получил очень сильные ожоги. Они вели сварочные работы. Скорее всего, была нарушена техника безопасности", - сказал Першин.
Он уточнил, что работы проводили слесари-монтажники судомонтажного цеха. "Все они – опытные ребята в возрасте около 40 лет. Двое работают на заводе около 10 лет", - уточнил гендиректор предприятия.
Строительство подлодки на заводе «Красное Сормово»
Вчера, 11:00РИА Новости
"Красное Сормово" после пожара на строящемся сухогрузе работает штатно
По его словам, от искры загорелись шланги вентиляции, сварочные провода и одежда на рабочих. "Помещение металлическое, гореть там нечему. Взрывоопасных работ там не проводилось, окрасочных работ тоже. Помещение было с низкой пожароопасностью", - отметил Першин.
Он сообщил, что строящееся судно повреждений "практически не получило", предприятие работает в штатном режиме.
Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России. Предприятие строит гражданские суда и изготавливает продукцию специального машиностроения для надводных кораблей и подводных лодок Военно-морского флота.
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