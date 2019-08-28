Пожар на заводе "Красное Сормово" произошел во время сварочных работ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Возгорание на судоверфи "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде произошло при проведении сварочных работ, заявил журналистам генеральный директор предприятия Михаил Першин.

Возгорание на судоверфи "Красное Сормово" произошло в среду в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Два работника судоверфи погибли, один пострадал. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда).

"Три человека монтировали трубопровод в помещении носового подруливающего устройства на строящемся сухогрузе проекта RSD59. Возникла искра, и произошло возгорание. В результате два человека погибли, один получил очень сильные ожоги. Они вели сварочные работы. Скорее всего, была нарушена техника безопасности", - сказал Першин.

Он уточнил, что работы проводили слесари-монтажники судомонтажного цеха. "Все они – опытные ребята в возрасте около 40 лет. Двое работают на заводе около 10 лет", - уточнил гендиректор предприятия.

По его словам, от искры загорелись шланги вентиляции, сварочные провода и одежда на рабочих. "Помещение металлическое, гореть там нечему. Взрывоопасных работ там не проводилось, окрасочных работ тоже. Помещение было с низкой пожароопасностью", - отметил Першин.

Он сообщил, что строящееся судно повреждений "практически не получило", предприятие работает в штатном режиме.