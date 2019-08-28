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РИА Новости

Банки в июле выдали россиянам более миллиона кредитных карт

12:27 28.08.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Количество выданных российскими банками в июле новых кредитных карт выросло на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,07 миллиона единиц, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в июле 2019 года количество выданных новых кредитных карт составило 1,07 миллиона единиц, увеличившись на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - сказано в сообщении.
Наибольшее количество новых выданных кредитных карт в регионах России в июле было отмечено в Москве (69,3 тысячи карт), Московской области (54,8 тысячи), Краснодарском крае (39 тысяч), Санкт-Петербурге (39 тысяч), Свердловской области (33,3 тысячи) и Республике Башкортостан (30,7 тысячи).
При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (+31%), Белгородской (+24,4%) и Ленинградской (+20,9%) областях, а также в Санкт-Петербурге (+17,9%), Пермском крае (+16,9%) и Воронежской области (+16,9%). В Москве рост составил 11,2%.
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В то же время сокращение выдачи новых кредитных карт было отмечено только в Кемеровской области - на 3,4%.
"После небольшого сокращения выдачи кредитных карт в мае текущего года, летом 2019 года количество новых выданных кредиток вновь начало расти. Таким образом, сегмент кредитных карт по-прежнему остается наиболее динамичным во всем розничном кредитовании, прежде всего, за счет технологичности и удобства", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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Национальное бюро кредитных историйРоссияЭкономика
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