Toyota и Suzuki заключили соглашение о создании альянса

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Два крупных японских автоконцерна - Toyota Motor Corp. и Suzuki - заключили соглашение о формировании альянса, в рамках которого компании купят акции друг друга, говорится в сообщении Toyota.

Так, Toyota купит 4,9% акций Suzuki за 96 миллиардов иен (907 миллионов долларов), а Suzuki приобретет акции Toyota на открытом рынке на сумму 48 миллиардов иен (453,6 миллиона долларов). "Целью альянса является установление и продвижение долгосрочных партнерских отношений между двумя компаниями для развития сотрудничества в новых областях, в том числе в области автономного вождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компании намерены добиться устойчивого роста, преодолевая новые трудности для автомобильного сектора, путем создания и углубления сотрудничества в новых областях. "При этом компании будут оставаться конкурентами, улучшая технологии и продукцию, на которых специализируется каждая компания", - отмечается в сообщении.

Toyota напоминает, что компании начали рассматривать возможность делового партнерства 12 октября 2016 года.