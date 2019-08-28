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РИА Новости

Toyota и Suzuki заключили соглашение о создании альянса

12:26 28.08.2019
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© AP Photo / Shizuo KambayashiЛоготип компании Toyota
Логотип компании Toyota
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Логотип компании Toyota. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Два крупных японских автоконцерна - Toyota Motor Corp. и Suzuki - заключили соглашение о формировании альянса, в рамках которого компании купят акции друг друга, говорится в сообщении Toyota.
Так, Toyota купит 4,9% акций Suzuki за 96 миллиардов иен (907 миллионов долларов), а Suzuki приобретет акции Toyota на открытом рынке на сумму 48 миллиардов иен (453,6 миллиона долларов). "Целью альянса является установление и продвижение долгосрочных партнерских отношений между двумя компаниями для развития сотрудничества в новых областях, в том числе в области автономного вождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компании намерены добиться устойчивого роста, преодолевая новые трудности для автомобильного сектора, путем создания и углубления сотрудничества в новых областях. "При этом компании будут оставаться конкурентами, улучшая технологии и продукцию, на которых специализируется каждая компания", - отмечается в сообщении.
Toyota напоминает, что компании начали рассматривать возможность делового партнерства 12 октября 2016 года.
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Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти. Компания Suzuki Motor была основана в 1909 году. Штаб-квартира расположена в городе Хамамацу.
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Toyota (автомобиль)АвтоSuzuki Motor
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