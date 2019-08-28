Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T13:39Z
https://ria.ru/20190828/1557986294.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155013/57/1550135788_0:224:1500:1068_1036x0_80_0_0_2d6788e0c7f7216724e39d1610f11194.jpg
РИА Новости

В комитете Госдумы поддержали идею о введении дополнительных алиментов

12:26 28.08.2019 (обновлено: 13:39 28.08.2019)
4442
© РИА Новости / Михаил МордасовРейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников
Рейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Рейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева поддержала идею о назначении алиментов для улучшения жилищных условий детей.
Ранее "Российская газета" сообщила, что правительственная комиссия рассмотрела законопроект, который разрешает судьям назначать дополнительные алименты одному из родителей для улучшения жилищных условий детей. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил изданию, что это могут быть расходы, связанные с переездом или ремонтом, финансовая помощь при необходимости улучшить жилищные условия через покупку квартиры большей площади.
"Сегодня надо защищать детей, и разные бывают ситуации при разводе родителей: какая-то из сторон остается без жилья, в худших условиях. Поэтому, объективно, предполагаются меры ответственности родителей за условия проживания детей, тем более, что число разводов остается еще достаточно высоким", — сказала Окунева РИА Новости.
Она добавила, что в рамках семейных приемов проекта "Крепкая семья" получала обращения от родителей с вопросами, как можно улучшить условия проживания ребенка, если они ненадлежащие, так, чтобы "вторая сторона участвовала в решении этой проблемы".
Женщина в парандже
22 августа, 08:00Религия и мировоззрение
Вместо загса - вторая жена. Как "оформляют" внебрачных детей
1323111148
Обсудить 5
Госдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
РИА
Новости
Елена Зарипова
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
Восстановление византийского монастыря Дафни после землетрясения
"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое
Лента
новостей
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Скорая помощь на улице Стамбула
Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть
Эсминец ВМС США
СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Эммануил Виторган во время творческой встречи в Москве
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Ирина Козлова с депутатом Дмитрием Иониным, к которому она обратилась за помощью
Врача из поликлиники хотят судить за отказ оперировать ребенка с некрозом
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания
Александр Друзь
СМИ: Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга
Полиция
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
Церемония присвоения площади, расположенной перед Домом правительства в центре Донецка, имени первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко
Площадь в центре Донецка назвали именем Александра Захарченко
Выйти из суда и вздохнуть широко грудью: суд освободил Кирилла Вышинского
Киевский апелляционный суд отпустил Вышинского из-под стражи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"
00:43Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал, кому публика отдала предпочтения на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
Лента новостейМолния