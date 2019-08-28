Вышинский заявил, что СБУ хотели парализовать работу редакции

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что главной целью СБ Украины во время обысков в агентстве было парализовать работу редакции.

Кирилл Вышинский отметил, что Служба безопасности Украины наносила осознанный вред во время обысков в редакции, чтобы парализовать ее работу.

"Я считаю, что одна из целей была полностью разрушить редакцию, поскольку в ходе обыска СБ Украины массово изымала компьютерные блоки. Я считаю, что она наносила редакции осознанный вред, чтобы парализовать ее работу. Что, собственно говоря, и произошло, потому что когда компьютеры в двух офисах превращали в железо, естественно, продолжать там работу люди не могли", - сказал Вышинский.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.