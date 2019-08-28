Постпредство России при ОБСЕ прокомментировало решение суда по Вышинскому

ВЕНА, 28 авг - РИА Новости. Постпредство России при ОБСЕ поприветствовало освобождение из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

"Приветствуем освобождение журналиста Кирилла Вышинского из тюремного заключения на Украине. Правда восторжествовала!" - говорится в сообщении постпредства в Twitter

В дипмиссии отметили, что освобождение журналиста из-под стражи - это только начало. "Рассчитываем, что в конечном счете будет подтверждена необоснованность надуманных обвинений в его адрес", - заявили в российском постпредстве.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.