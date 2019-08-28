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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

В МИА "Россия сегодня" прокомментировали освобождение Вышинского

12:18 28.08.2019
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© РИА НовостиРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 28 августа 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 28 августа 2019
© РИА Новости
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 28 августа 2019
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи - это прекрасная новость, но надо добиваться полного оправдания, обвинения в адрес журналиста абсурдны, заявили РИА Новости в пресс-службе МИА "Россия сегодня".
Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи.
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"Это прекрасная новость, мы очень рады. Но Кирилл провёл 400 дней в тюрьме просто за его работу журналиста. Всем очевидно, что обвинения абсурдны и надо добиваться полного оправдания. Мы благодарны всем, кто поддерживает Кирилла всё это время", - говорится в сообщении пресс-службы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 12:10Дело Кирилла Вышинского
Захарова прокомментировала освобождение Вышинского из-под стражи
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийМИА "Россия сегодня"РоссияПроисшествия
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