В МИА "Россия сегодня" прокомментировали освобождение Вышинского

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи - это прекрасная новость, но надо добиваться полного оправдания, обвинения в адрес журналиста абсурдны, заявили РИА Новости в пресс-службе МИА "Россия сегодня".

"Это прекрасная новость, мы очень рады. Но Кирилл провёл 400 дней в тюрьме просто за его работу журналиста. Всем очевидно, что обвинения абсурдны и надо добиваться полного оправдания. Мы благодарны всем, кто поддерживает Кирилла всё это время", - говорится в сообщении пресс-службы.