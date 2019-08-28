Москалькова назвала решение суда Киева по делу Вышинского справедливым

"Приветствую решение Подольского суда Киева, который сегодня освободил из-под стражи Кирилла Вышинского под личное поручительство. Считаю это решение справедливым. Это вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела журналиста", - сказала Москалькова, слова которой приводит пресс-служба.