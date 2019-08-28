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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Москалькова назвала решение суда Киева по делу Вышинского справедливым

12:15 28.08.2019 (обновлено: 12:31 28.08.2019)
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© Радио SputnikУполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
© Радио Sputnik
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает решение Подольского суда Киева освободить из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского справедливым: это вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство его дела.
"Приветствую решение Подольского суда Киева, который сегодня освободил из-под стражи Кирилла Вышинского под личное поручительство. Считаю это решение справедливым. Это вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела журналиста", - сказала Москалькова, слова которой приводит пресс-служба.
Она также поздравила Кирилла, его родных и друзей, всех, кто содействовал его освобождению.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаКиев
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