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РИА Новости

ФПИ проведет соревнования по радиоперехвату и радиоэлектронной борьбе

12:13 28.08.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех
Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) проведет в Москве соревнования по радиоперехвату и радиоэлектронной борьбе, сообщили РИА Новости в фонде.
"Конкурсные задания по всем направлениям проведения соревнований: радионавигация, радиосвязь, радиоэлектронная борьба и радиоперехват специально сформулированы таким образом, чтобы участники соревнований учились решать поставленные задачи в общем, параметризованном виде, а разработанные ими алгоритмы цифровой обработки сигналов и программное обеспечение являлись масштабируемыми и платформонезависимыми решениями, что формирует в будущих учёных и специалистах отрасли системный подход к решению задач", – сказал РИА Новости руководитель целевой поисковой лаборатории прорывных технологий радиосвязи ФПИ Сергей Карамов.
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Конкурс пройдет в особой экономической зоне "Технополис "Москва".
Организаторами первенства "Радиофест-2019" выступают Фонд перспективных исследований и АО "Концерн "Созвездие" (входит в госкорпорацию "Ростех") при содействии Минобрнауки России. Соревнования пройдут с 28 по 30 октября при поддержке департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы и "Технополиса "Москва".
Фонд перспективных исследований - аналог американской организации DARPA, которая занимается передовыми военными разработками.
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Фонд перспективных исследованийDARPAРостехРоссияБезопасность
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