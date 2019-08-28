ФПИ проведет соревнования по радиоперехвату и радиоэлектронной борьбе

"Конкурсные задания по всем направлениям проведения соревнований: радионавигация, радиосвязь, радиоэлектронная борьба и радиоперехват специально сформулированы таким образом, чтобы участники соревнований учились решать поставленные задачи в общем, параметризованном виде, а разработанные ими алгоритмы цифровой обработки сигналов и программное обеспечение являлись масштабируемыми и платформонезависимыми решениями, что формирует в будущих учёных и специалистах отрасли системный подход к решению задач", – сказал РИА Новости руководитель целевой поисковой лаборатории прорывных технологий радиосвязи ФПИ Сергей Карамов.