В Ираке приговорили к смертной казни 11 террористов

Согласно коммюнике, террористы признались в серии реализованных ими терактов в разных районах страны, в связи с чем "в открытом заседании суда в присутствии присяжных был оглашен приговор к смертной казни путем повешения 11 обвиняемых".

"Уполномоченный в уголовном суде Бабиля рассмотрел дело 11 обвиняемых, признавших свою причастность к террористической группировке ИГ* и свои действия в так называемом вилаяте "Джануб"… Террористы признались в организации нападения на стратегический мост в управе Джараф Аль-Наср на юге провинции в 2014 году, в результате чего мост был полностью взорван и погибли трое сотрудников (службы) безопасности, еще 19 силовиков получили ранения", - сообщает пресс-служба.