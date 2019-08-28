Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T12:12Z
https://ria.ru/20190828/1557985396.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149619/13/1496191317_0:0:3178:1788_1036x0_80_0_0_6da43965299fed1880739a681ee9be7b.jpg
РИА Новости

В Ираке приговорили к смертной казни 11 террористов

12:12 28.08.2019
167
© AP Photo / Ahmed AlhusseineyСотрудник полиции в городе Эль-Мусайиб, Ирак
Сотрудник полиции в городе Эль-Мусайиб, Ирак
© AP Photo / Ahmed Alhusseiney
БАГДАД, 28 авг - РИА Новости. Уголовный суд иракской провинции Бабиль приговорил к смертной казни 11 членов террористической группировки "Исламское государство"*, причастных к подрыву моста "Хаяви" на севере провинции, в результате которого погибли трое сотрудников службы безопасности, сообщает пресс-служба высшего судебного совета.
Согласно коммюнике, террористы признались в серии реализованных ими терактов в разных районах страны, в связи с чем "в открытом заседании суда в присутствии присяжных был оглашен приговор к смертной казни путем повешения 11 обвиняемых".
"Уполномоченный в уголовном суде Бабиля рассмотрел дело 11 обвиняемых, признавших свою причастность к террористической группировке ИГ* и свои действия в так называемом вилаяте "Джануб"… Террористы признались в организации нападения на стратегический мост в управе Джараф Аль-Наср на юге провинции в 2014 году, в результате чего мост был полностью взорван и погибли трое сотрудников (службы) безопасности, еще 19 силовиков получили ранения", - сообщает пресс-служба.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
4 августа, 19:49РИА Новости
Стрелку из Эль-Пасо может грозить смертная казнь
1210000
Обсудить 0
ИракВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил идею Франции о смягчении санкций против Ирана
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия продолжит оснащать армию и силовые структуры Афганистана
Машина скорой помощи. Мексика
В Мексике 23 человека погибли после пожара в баре
Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на межрелигиозной конференции Ненависть в нашем мире, ненависть в нашем городе в Москве 27.08.2019
В Совете раввинов назвали "большой проблемой" уровень антисемитизма в ЕС
Лента
новостей
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Союз журналистов Украины предложил кандидата на пост главы комитета в Раде
Сектор Газа. Архивное фото
В секторе Газа в результате двух взрывов погибли три сотрудника полиции
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Россия хочет построить в Саудовской Аравии завод по производству АК-103
Йемен
Войска Йемена вернули контроль над столицей провинции Абьян
Сейсмограф
У греческого архипелага Додеканес произошло землетрясение магнитудой 4,8
Индия
Власти Пакистана хотят закрыть воздушное пространство для Индии
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане не менее 14 человек погибли при нападении талибов
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
ЕК не исключила личной встречи Юнкера и Джонсона по Brexit
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время осмотра подводной лодки. Стоп-кадр видео KCNA
США нашли свидетельства разработки КНДР подлодки с баллистическими ракетами
Израильские военнослужащие
Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа
депутат Верховной рады от партии Руслан Стефанчук
Партия "Слуга народа" намерена внести 465 изменений в Конституцию Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"
00:43Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал, кому публика отдала предпочтения на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
Лента новостейМолния