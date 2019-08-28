Вышинский назвал решение суда в Киеве обоснованным и справедливым

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что считает обоснованным решение суда в Киеве о смягчении ему меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

"Я считаю, что это решение обоснованное и справедливое, за ним нет ничего сверхъестественного", - сказал Вышинский журналистам в суде.

Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.