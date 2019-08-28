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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Захарова прокомментировала освобождение Вышинского из-под стражи

12:10 28.08.2019 (обновлено: 12:22 28.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи - это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В среду Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи.
"Освобождение Вышинского из-под стражи - это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста", - сказала Захарова.
Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 28 августа 2019
Вчера, 12:18Дело Кирилла Вышинского
В МИА "Россия сегодня" прокомментировали освобождение Вышинского
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Вчера, 12:15Дело Кирилла Вышинского
Глава СПЧ поприветствовал решение суда освободить Вышинского из-под стражи
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