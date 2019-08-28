Захарова прокомментировала освобождение Вышинского из-под стражи

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи - это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В среду Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи.

"Освобождение Вышинского из-под стражи - это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста", - сказала Захарова.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.