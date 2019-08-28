Рязанский НПЗ "Роснефти" ограничил прием нефти, заявили в "Транснефть"

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Рязанский НПЗ, входящий в "Роснефть", ввел ограничение на прием нефти, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"В поставках (нефти на НПЗ - ред.) ввел ограничение на прием от плана августа Рязанский НПЗ, мотивируя необходимостью снижения переработки", - сообщил Демин.

"На одной из установок первичной переработки нефти (АВТ-4) РНПК проводятся плановые регламентные работы. Вывод установки на режим планируется в течение ближайших дней. На время проведения работ создан необходимый запас товарной продукции. Отгрузка производимых нефтепродуктов потребителям осуществляется по графику", - прокомментировал РИА Новости представитель Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК).

По словам Демина, прием нефти в систему идет по плану. В балтийских портах погода рабочая и идет отгрузка нефти на экспорт.