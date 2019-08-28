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РИА Новости

Су-34 и Ан-26 отработали посадку на строящейся магистрали в Татарстане

12:08 28.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34
Российский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
КАЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Двенадцать боевых самолетов Су-34 и два транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль "Европа - Западный Китай" в Татарстане в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ, которые проходят на территории Центрального военного округа.
При проектировании крупных автомагистралей предусматриваются специальные участки, на которых в случае необходимости возможна посадка боевых и транспортных самолетов. На одном из таких участков в Татарстане развернут полевой аэродром, где находятся склады боеприпасов, горючего и смазочные материалов, а также вся аэродромная инфраструктура. Это позволяет осуществлять посадку летательных аппаратов и подготовку к взлету, уточнили в пресс-службе Минобороны РФ.
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После подготовки и заправки самолеты успешно совершили взлет с автомобильной дороги. Кроме того, на учениях отработанных вопросы охраны и обороны объекта, с применением вертолетов армейской авиации.
Специальные учения материально-технического обеспечения проходят с 27 по 30 августа в Центральном военном округе под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. В них принимают участие более 30 тысяч военнослужащих, свыше 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов. В учениях задействованы силы и средства Центрального, частично Западного, Южного и Восточного военных округов, а также подразделения МТО Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.
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Ан-26Су-34ТатарстанБезопасность
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