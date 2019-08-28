Су-34 и Ан-26 отработали посадку на строящейся магистрали в Татарстане

КАЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Двенадцать боевых самолетов Су-34 и два транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль "Европа - Западный Китай" в Татарстане в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ, которые проходят на территории Центрального военного округа.

При проектировании крупных автомагистралей предусматриваются специальные участки, на которых в случае необходимости возможна посадка боевых и транспортных самолетов. На одном из таких участков в Татарстане развернут полевой аэродром, где находятся склады боеприпасов, горючего и смазочные материалов, а также вся аэродромная инфраструктура. Это позволяет осуществлять посадку летательных аппаратов и подготовку к взлету, уточнили в пресс-службе Минобороны РФ.

После подготовки и заправки самолеты успешно совершили взлет с автомобильной дороги. Кроме того, на учениях отработанных вопросы охраны и обороны объекта, с применением вертолетов армейской авиации.