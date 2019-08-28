Киселев прокомментировал освобождение Вышинского из-под стражи

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи, отметив, что это "подтверждает политический характер состряпанного дела".

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи.

"Решение об освобождении - политическое. Само по себе оно подтверждает политический характер состряпанного дела. И Зеленский таким образом усилил свои переговорные позиции", - заявил Киселев РИА Новости.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.