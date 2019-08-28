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РИА Новости

Дату обмена задержанными между Россией и Украиной перенесли, сообщили СМИ

12:06 28.08.2019 (обновлено: 12:18 28.08.2019)
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© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
Руки в наручниках
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Дату обмена заключенными между Украиной и РФ перенесли, передает в среду сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.
"Дату обмена заключенных между Украиной и Россией перенесли. Ранее ожидалось, что это произойдет 28-29 августа… В то же время ему неизвестно, когда именно состоится обмен", - говорится в сообщении.
Ранее адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова сообщил, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ назначен на 28-29 августа.
На вопрос о том, какова причина переноса, Рыбин ответил: "Когда договоренностей у товарищей нет, на лад дело не пойдет".
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