Дату обмена задержанными между Россией и Украиной перенесли, сообщили СМИ

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Дату обмена заключенными между Украиной и РФ перенесли, передает в среду сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.
"Дату обмена заключенных между Украиной и Россией перенесли. Ранее ожидалось, что это произойдет 28-29 августа… В то же время ему неизвестно, когда именно состоится обмен", - говорится в сообщении.
Ранее адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова сообщил, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ назначен на 28-29 августа.
На вопрос о том, какова причина переноса, Рыбин ответил: "Когда договоренностей у товарищей нет, на лад дело не пойдет".