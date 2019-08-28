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РИА Новости

На Украине десять человек пострадали в ДТП с автобусом

12:06 28.08.2019
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© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Рейсовый автобус и столкнулся с легковым автомобилем в Закарпатской области, пострадали 10 человек, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, сообщение об аварии поступило в 7.20 (совпадает с мск).
"По предварительным данным, рейсовый автобус "Эталон" сообщением Ясиня-Рахов, столкнулся с автомобилем Skoda Superb. В результате аварии получили травмы и были госпитализированы шестеро пассажиров автобуса (всего в салоне кроме водителя находилось 15 человек) и один пассажир легковушки. Уже позже за медицинской помощью в Раховскую районную больницу обратились еще трое пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
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