На Украине десять человек пострадали в ДТП с автобусом

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Рейсовый автобус и столкнулся с легковым автомобилем в Закарпатской области, пострадали 10 человек, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По предварительным данным, рейсовый автобус "Эталон" сообщением Ясиня-Рахов, столкнулся с автомобилем Skoda Superb. В результате аварии получили травмы и были госпитализированы шестеро пассажиров автобуса (всего в салоне кроме водителя находилось 15 человек) и один пассажир легковушки. Уже позже за медицинской помощью в Раховскую районную больницу обратились еще трое пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.