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РИА Новости

Доля ПВО в экспорте российского оружия выросла за год на пять процентов

12:03 28.08.2019 (обновлено: 13:39 28.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Доля средств ПВО в экспорте российского оружия и военной техники выросла за год до 20%, сообщил журналистам в среду глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Рост составил около 5% - до этого средства ПВО составляли около 15% от общей цифры.
"В оборонной выручке у нас доля ВВС всегда в районе 50%, то есть никогда не снижалась. ПВО увеличилась в прошлом году, увеличилась до 20%, соответственно, системы радиоэлектронной борьбы сюда входят. Это очень важная для нас тема, тем более нам есть, что показать", - сказал Шугаев на салоне МАКС-2019.
По его словам, Россия с успехом начала продвигать на мировой рынок истребители поколения 4++ Су-35, пятого поколения Су-57Э, а также новое направление – беспилотники.
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"У нас сегодня, в том числе, по беспилотникам есть конкурентные образцы", - отметил Шугаев.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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