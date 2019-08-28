Доля ПВО в экспорте российского оружия выросла за год на пять процентов

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Доля средств ПВО в экспорте российского оружия и военной техники выросла за год до 20%, сообщил журналистам в среду глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Рост составил около 5% - до этого средства ПВО составляли около 15% от общей цифры.

"В оборонной выручке у нас доля ВВС всегда в районе 50%, то есть никогда не снижалась. ПВО увеличилась в прошлом году, увеличилась до 20%, соответственно, системы радиоэлектронной борьбы сюда входят. Это очень важная для нас тема, тем более нам есть, что показать", - сказал Шугаев на салоне МАКС-2019.

По его словам, Россия с успехом начала продвигать на мировой рынок истребители поколения 4++ Су-35, пятого поколения Су-57Э, а также новое направление – беспилотники.

"У нас сегодня, в том числе, по беспилотникам есть конкурентные образцы", - отметил Шугаев.