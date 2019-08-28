В ФСВТС рассчитывают на всплеск интереса за рубежом к Су-57 после МАКС-2019

Подготовка к МеждуМногофункциональный истребитель Су-57 на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2019народному авиационно-космическому салону МАКС-2019. Архивное фото

Подготовка к МеждуМногофункциональный истребитель Су-57 на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2019народному авиационно-космическому салону МАКС-2019

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Демонстрация российского истребителя пятого поколения Су-57 на МАКС-2019 призвана помочь продвинуть этот самолет на мировом рынке, заявил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Показы здесь его натурных образцов и во время летной программы дадут дополнительный импульс продвижению этого продукта", - сказал он журналистам в среду в ходе авиакосмического салона.

Накануне истребитель показали президенту Турции Реджепу Эрдогану, приехавшему на МАКС-2019 вместе с Владимиром Путиным.

После этого Шугаев отмечал, что Анкара проявила "большой интерес" к покупке российских истребителей – рассматривается как самолет пятого поколения Су-57, так и поколения 4++ Су-35. Впрочем, о переговорах насчет контракта говорить еще рано, добавил глава ФСВТС.