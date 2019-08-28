В ФСВТС рассчитывают на всплеск интереса за рубежом к Су-57 после МАКС-2019

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Демонстрация российского истребителя пятого поколения Су-57 на МАКС-2019 призвана помочь продвинуть этот самолет на мировом рынке, заявил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
"Показы здесь его натурных образцов и во время летной программы дадут дополнительный импульс продвижению этого продукта", - сказал он журналистам в среду в ходе авиакосмического салона.
Накануне истребитель показали президенту Турции Реджепу Эрдогану, приехавшему на МАКС-2019 вместе с Владимиром Путиным.
После этого Шугаев отмечал, что Анкара проявила "большой интерес" к покупке российских истребителей – рассматривается как самолет пятого поколения Су-57, так и поколения 4++ Су-35. Впрочем, о переговорах насчет контракта говорить еще рано, добавил глава ФСВТС.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
27 августа, 15:40РИА НовостиПутин ответил на вопрос Эрдогана о покупке Су-57