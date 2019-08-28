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РИА Новости
Новое оружие России

В ФСВТС рассчитывают на всплеск интереса за рубежом к Су-57 после МАКС-2019

12:01 28.08.2019 (обновлено: 13:39 28.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПодготовка к МеждуМногофункциональный истребитель Су-57 на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2019народному авиационно-космическому салону МАКС-2019
Подготовка к МеждуМногофункциональный истребитель Су-57 на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2019народному авиационно-космическому салону МАКС-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Подготовка к МеждуМногофункциональный истребитель Су-57 на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2019народному авиационно-космическому салону МАКС-2019. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Демонстрация российского истребителя пятого поколения Су-57 на МАКС-2019 призвана помочь продвинуть этот самолет на мировом рынке, заявил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
"Показы здесь его натурных образцов и во время летной программы дадут дополнительный импульс продвижению этого продукта", - сказал он журналистам в среду в ходе авиакосмического салона.
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
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Накануне истребитель показали президенту Турции Реджепу Эрдогану, приехавшему на МАКС-2019 вместе с Владимиром Путиным.
После этого Шугаев отмечал, что Анкара проявила "большой интерес" к покупке российских истребителей – рассматривается как самолет пятого поколения Су-57, так и поколения 4++ Су-35. Впрочем, о переговорах насчет контракта говорить еще рано, добавил глава ФСВТС.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
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Новое оружие РоссииСу-57Дмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФАвиасалон МАКССу-35Владимир ПутинМосковская областьТурцияРоссияБезопасность
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