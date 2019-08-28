В Новосибирске остающийся под завалами здания рабочий может быть жив

НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. В ГУМЧС по Новосибирской области не исключили, что остающийся под завалами обрушившегося здания рабочий мог выжить.
Ранее спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего, там еще остается один человек.
"Такую вероятность я не упускаю, возможно, есть", - сказал представитель ГУМЧС Дмитрий Ярцев журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у рабочего шанс выжить под завалами.
Он добавил, что сейчас спасатели расширили круг поисков, так как у них нет данных о точном месте нахождения рабочего.
"Собрали из нескольких источников возможные, вероятные места. Эти места уже отработаны, сейчас расширяем круг. Точных мест сказать очевидцы не смогли", - заметил Ярцев.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта вела реконструкцию здания насосной станции, а под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству.