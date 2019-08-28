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РИА Новости

В Новосибирске остающийся под завалами здания рабочий может быть жив

11:59 28.08.2019 (обновлено: 12:00 28.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. В ГУМЧС по Новосибирской области не исключили, что остающийся под завалами обрушившегося здания рабочий мог выжить.
Ранее спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего, там еще остается один человек.
"Такую вероятность я не упускаю, возможно, есть", - сказал представитель ГУМЧС Дмитрий Ярцев журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у рабочего шанс выжить под завалами.
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
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Он добавил, что сейчас спасатели расширили круг поисков, так как у них нет данных о точном месте нахождения рабочего.
"Собрали из нескольких источников возможные, вероятные места. Эти места уже отработаны, сейчас расширяем круг. Точных мест сказать очевидцы не смогли", - заметил Ярцев.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта вела реконструкцию здания насосной станции, а под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству.
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