В Новосибирске остающийся под завалами здания рабочий может быть жив

НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. В ГУМЧС по Новосибирской области не исключили, что остающийся под завалами обрушившегося здания рабочий мог выжить.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего, там еще остается один человек.

"Такую вероятность я не упускаю, возможно, есть", - сказал представитель ГУМЧС Дмитрий Ярцев журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у рабочего шанс выжить под завалами.

Он добавил, что сейчас спасатели расширили круг поисков, так как у них нет данных о точном месте нахождения рабочего.

"Собрали из нескольких источников возможные, вероятные места. Эти места уже отработаны, сейчас расширяем круг. Точных мест сказать очевидцы не смогли", - заметил Ярцев.