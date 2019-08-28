Симоньян приветствовала решение суда по Вышинскому

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поприветствовала освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи.
"Освободили Кирилла! Уррраааааа!!!!!", - написала она в Twitter.
Освободили Кирилла! Уррраааааа!!!!!— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) August 28, 2019
В своем Telegram-канале Симоньян отметила, что аналитики и эксперты скажут много важного о том, что это решение Киевского суда "означает для российско-украинских отношений, для будущего Украины, как оно характеризует нового президента и характеризует ли - и правильно сделают".
"А мы пока просто очень, очень рады за Кирилла. И от меня лично - низкий поклон всем, кто помогал. Москальковой, Венедиктову, юристам - и всем тем, кто не хотел бы видеть свои имена опубликованными", - добавила она.
А мы пока просто очень, ОЧЕНЬ рады за Кирилла.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) August 28, 2019
И от меня лично - низкий поклон всем, кто помогал. Москальковой, Венедиктову, юристам - и всем тем, кто не хотел бы видеть свои имена опубликованными.
Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.