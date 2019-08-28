В больнице рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП в Новосибирске

"У него состояние ближе к удовлетворительному. Его не завалило. Он успел отбежать, и обломок "догнал" его в ногу", - сказал собеседник агентства.

Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта вела реконструкцию здания насосной станции, а под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству. По данным управления МЧС по Новосибирской области, под завалами остается один человек, извлечены тела двоих погибших. В больнице находится один пострадавший. В данный момент разобрана половина завалов, спасатели ищут еще одного рабочего.