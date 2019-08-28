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РИА Новости

В больнице рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП в Новосибирске

11:56 28.08.2019 (обновлено: 12:06 28.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Рабочий, доставленный в больницу после обрушения стены здания  в Новосибирске, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице №34.
"У него состояние ближе к удовлетворительному. Его не завалило. Он успел отбежать, и обломок "догнал" его в ногу", - сказал собеседник агентства.
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
Вчера, 11:41РИА Новости
В Новосибирске разобрали около 50% завалов обрушившегося здания
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта вела реконструкцию здания насосной станции, а под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству. По данным управления МЧС по Новосибирской области, под завалами остается один человек, извлечены тела двоих погибших. В больнице находится один пострадавший. В данный момент разобрана половина завалов,  спасатели ищут еще одного рабочего.
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Обрушение здания в НовосибирскеНовосибирскПроисшествия
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