В Челябинске в рамках саммитов ШОС и БРИКС пройдут около 30 мероприятий

ЧЕЛЯБИНСК, 28 авг - РИА Новости. Около 30 мероприятий в рамках саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году, в том числе спортивные соревнования, деловые и молодежные форумы, гостей город должен встретить радушно, подготовка продолжается, сообщил в среду глава региона Алексей Текслер.

В июле президент России Владимир Путин на встрече с Текслером сообщил, что саммиты БРИКС и ШОС из-за роста числа участников пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, как планировалось ранее. При этом глава государства добавил, что другие мероприятия в рамках председательства России в этих организациях состоятся в Челябинске.

"Что касается саммитов, то приезд одновременно 30 глав государств - это большой вызов городу. Как 4 дня жители будут жить – я не понял этого. Я бы хотел, чтобы у нас проводились международные мероприятия, и сейчас, благоустраивая город, создается инфраструктура… У нас (в рамках саммитов) пройдут 30 разного рода мероприятий, начиная от встречи министров до спортивных соревнований, культурных мероприятий, деловых, молодежных форумов. Приедут тысячи людей к нам, без охраны, которые будут ходить по улицам, и наша задача встретить их радушно", - сказал Текслер на пресс-конференции.