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РИА Новости

В Челябинске в рамках саммитов ШОС и БРИКС пройдут около 30 мероприятий

11:53 28.08.2019
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Челябинск
Челябинск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 28 авг - РИА Новости. Около 30 мероприятий в рамках саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году, в том числе спортивные соревнования, деловые и молодежные форумы, гостей город должен встретить радушно, подготовка продолжается, сообщил в среду глава региона Алексей Текслер.
В июле президент России Владимир Путин на встрече с Текслером сообщил, что саммиты БРИКС и ШОС из-за роста числа участников пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, как планировалось ранее. При этом глава государства добавил, что другие мероприятия в рамках председательства России в этих организациях состоятся в Челябинске.
Строительство Общественно-делового центра (конгресс-холл для заседаний БРИКС и ШОС) в центральной части города Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году
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"Что касается саммитов, то приезд одновременно 30 глав государств - это большой вызов городу. Как 4 дня жители будут жить – я не понял этого. Я бы хотел, чтобы у нас проводились международные мероприятия, и сейчас, благоустраивая город, создается инфраструктура… У нас (в рамках саммитов) пройдут 30 разного рода мероприятий, начиная от встречи министров до спортивных соревнований, культурных мероприятий, деловых, молодежных форумов. Приедут тысячи людей к нам, без охраны, которые будут ходить по улицам, и наша задача встретить их радушно", - сказал Текслер на пресс-конференции.
По его словам, все средства, которые планировалось направить на подготовку города к саммитам, выделены, в том числе, на благоустройство, дороги, строительство общежития. "Будем закрывать свалки... Будем делать все, чтобы город стал опрятнее, комфортнее", - уточнил Текслер. Глава региона высказался за проведение в городе встреч глав государств и пообещал пообщаться с МИД РФ на эту тему.
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Алексей ТекслерБРИКСШОСЧелябинскОбщество
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