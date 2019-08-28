Семьи с детьми вдвое чаще берут потребительские кредиты, сообщил Сбербанк

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские семьи с детьми в два раза чаще остальных россиян берут потребительские кредиты, в итоге 52% семей имеют кредит, говорится в исследовании Сбербанка.

"После появления ребенка семьи обращаются к кредитам более последовательно. В целом 28% граждан России в возрасте 18–65 лет имеют потребительский кредит. По группе россиян с детьми этот показатель возрастает почти вдвое — до 52%", - отмечается в исследовании.

Аналитики также зафиксировали устойчивую склонность российских семей брать ипотеку после рождения второго ребенка.

По данным ЦБ, российские банки в 2017 году увеличили кредитование населения на 13,2%, в 2018 году - на 22,8%. По прогнозу ЦБ, рост кредитования населения в 2019 году составит 15-20%.

Российские власти с начала лета горячо обсуждают роль и значение потребительского кредитования в России. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что высокая закредитованность населения не означает, что на рынке потребкредитования появляется пузырь, это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если рост потребкредитования продолжится существующими темпами.