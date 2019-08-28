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РИА Новости

Семьи с детьми вдвое чаще берут потребительские кредиты, сообщил Сбербанк

11:50 28.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детьми
Женщина с детьми
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Женщина с детьми. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские семьи с детьми в два раза чаще остальных россиян берут потребительские кредиты, в итоге 52% семей имеют кредит, говорится в исследовании Сбербанка.
"После появления ребенка семьи обращаются к кредитам более последовательно. В целом 28% граждан России в возрасте 18–65 лет имеют потребительский кредит. По группе россиян с детьми этот показатель возрастает почти вдвое — до 52%", - отмечается в исследовании.
Аналитики также зафиксировали устойчивую склонность российских семей брать ипотеку после рождения второго ребенка.
По данным ЦБ, российские банки в 2017 году увеличили кредитование населения на 13,2%, в 2018 году - на 22,8%. По прогнозу ЦБ, рост кредитования населения в 2019 году составит 15-20%.
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Российские власти с начала лета горячо обсуждают роль и значение потребительского кредитования в России. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что высокая закредитованность населения не означает, что на рынке потребкредитования появляется пузырь, это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если рост потребкредитования продолжится существующими темпами.
В Сбербанке в середине августа заявили, что быстрый рост потребительского кредитования в России в последние два года носил объективный характер на фоне мощных разовых факторов и пока довольно далек от исчерпания. Важнейшим фактор роста кредитования в банке видят ускорившийся в 2018 году рост номинальной заработной платы, особенно в самых низкооплачиваемых категориях. Кроме того, большую роль в росте объемов потребительского кредитования играет и существенное падение стоимости кредитов - к лету 2019 года ставки снизились до менее 15%, подчеркивали специалисты Сбербанка.
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