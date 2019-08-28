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РИА Новости

В Псковской области таможенника заподозрили в краже швейцарского сыра

11:48 28.08.2019
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© REUTERS / Arnd WiegmannШвейцарский сыр
Швейцарский сыр
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Швейцарский сыр. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сотрудник таможни подозревается в краже 10 килограммов швейцарского сыра на таможенной границе ЕАЭС, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в WhatsApp.
Следственный комитет опубликовал видео, на котором мужчина в служебной форме проносит в кабинет под рубашкой предмет, похожий на головку сыра, вытаскивает его и прячет.
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"Подозреваемый, являясь должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личной выгоды, используя свои служебные полномочия, совершил хищение части перемещаемого товара через таможенную границу ЕАЭС в виде швейцарского сыра весом 10 килограммов", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, псковский следственный отдел возбудил дело против сотрудника таможенного поста МАПП Убылинка Псковской таможни. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
"В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших преступной деятельности должностного лица", - добавляется в сообщении.
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Евразийский экономический союзСледственный комитет РФПсковская областьРоссияПроисшествия
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