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РИА Новости

Новосибирские власти координируют работу на месте обрушения здания

11:45 28.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Правительство Новосибирской области обеспечивает координацию мер при ликвидации последствий обрушения стены в Ленинском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а, проводятся аварийно-спасательные работы. По последним данным, в результате обрушения два человека погибли, двое госпитализированы.
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
Вчера, 11:37РИА Новости
Реконструкцию здания в Новосибирске приостановят после обрушения
"По поручению главы региона Андрея Травникова заместитель губернатора Сергей Сёмка занимается координацией мер, связанных с ликвидацией последствий обрушения при реконструкции здания в Ленинском районе ... Вопрос находится на контроле комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства ... области, которую возглавляет губернатор Андрей Травников", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что правительство рассмотрит вопросы об оказании предусмотренных законодательством мер помощи пострадавшим и другой необходимой поддержке.
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