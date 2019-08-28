Новосибирские власти координируют работу на месте обрушения здания

КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Правительство Новосибирской области обеспечивает координацию мер при ликвидации последствий обрушения стены в Ленинском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а, проводятся аварийно-спасательные работы. По последним данным, в результате обрушения два человека погибли, двое госпитализированы.

"По поручению главы региона Андрея Травникова заместитель губернатора Сергей Сёмка занимается координацией мер, связанных с ликвидацией последствий обрушения при реконструкции здания в Ленинском районе ... Вопрос находится на контроле комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства ... области, которую возглавляет губернатор Андрей Травников", - говорится в сообщении.