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РИА Новости
Ростовская область

На заводе PepsiCo в Ростовской области открыли новую производственную линию

11:45 28.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудница завода PepsiCo
Сотрудница завода PepsiCo
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудница завода PepsiCo. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. ООО "Фрито Лей Мануфактуринг" (подразделение PepsiCo) в среду запустила пятую линию по производству снеков на своем заводе в городе Азов Ростовской области стоимостью более 400 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Предприятие было открыто в 2009 году. До настоящего времени на заводе работало четыре линии: две линии по производству чипсов Lay's и две - по производству сухариков "ХрусTeam" и кукурузных палочек Cheetos. Их общая мощность - около 55 тысяч тонн в год. Мощность пятой производственной линии, на которой планируется выпускать два новых вида продукции марки "ХрусTeam", составит около 3 тысяч тонн готовой продукции в год.
"Новая линия, которую мы сегодня торжественно открываем, показывает динамику развития производства хорошего уровня... Вложения в производственную линию составили более 400 миллионов рублей", - сказал на открытии губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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Он отметил, что расширение производства предполагает увеличение закупок картофеля от российских сельхозтоваропроизводителей, в том числе поставщиков из Ростовской области. "В этом году сельскохозяйственные организации из Ростовской области поставят на завод около 42 тысяч тонн картофеля, а с 2020 года ожидается, что уже более 50 тысяч тонн. Это новые возможности как для тех, кто производит эту продукцию, так и для тех, кто ее перерабатывает", - уточнил губернатор.
По данным компании, всего на текущий год заключено более 20 контрактов на поставку 133 тонн картофеля для нужд завода в Азове. "Открытие новой линии - это ответ на увеличивающийся спрос и популярность наших снеков среди российских потребителей. Продукция завода продается не только в Южном федеральном округе, но и в других областях России, а также в соседних странах", - отметил президент PepsiCo в России, Украине, Белоруссии, Кавказе и Центральной Азии Нил Старрок.
PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. На заводе компании в городе Азове Ростовской области выпускается более 35 наименований чипсов, 13 видов сухариков и девять разновидностей кукурузных снеков.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
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Ростовская областьPepsiCo, Inc.Василий ГолубевРостовская областьЭкономика
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