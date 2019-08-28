На заводе PepsiCo в Ростовской области открыли новую производственную линию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. ООО "Фрито Лей Мануфактуринг" (подразделение PepsiCo) в среду запустила пятую линию по производству снеков на своем заводе в городе Азов Ростовской области стоимостью более 400 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.

Предприятие было открыто в 2009 году. До настоящего времени на заводе работало четыре линии: две линии по производству чипсов Lay's и две - по производству сухариков "ХрусTeam" и кукурузных палочек Cheetos. Их общая мощность - около 55 тысяч тонн в год. Мощность пятой производственной линии, на которой планируется выпускать два новых вида продукции марки "ХрусTeam", составит около 3 тысяч тонн готовой продукции в год.

"Новая линия, которую мы сегодня торжественно открываем, показывает динамику развития производства хорошего уровня... Вложения в производственную линию составили более 400 миллионов рублей", - сказал на открытии губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он отметил, что расширение производства предполагает увеличение закупок картофеля от российских сельхозтоваропроизводителей, в том числе поставщиков из Ростовской области. "В этом году сельскохозяйственные организации из Ростовской области поставят на завод около 42 тысяч тонн картофеля, а с 2020 года ожидается, что уже более 50 тысяч тонн. Это новые возможности как для тех, кто производит эту продукцию, так и для тех, кто ее перерабатывает", - уточнил губернатор.

По данным компании, всего на текущий год заключено более 20 контрактов на поставку 133 тонн картофеля для нужд завода в Азове. "Открытие новой линии - это ответ на увеличивающийся спрос и популярность наших снеков среди российских потребителей. Продукция завода продается не только в Южном федеральном округе, но и в других областях России, а также в соседних странах", - отметил президент PepsiCo в России, Украине, Белоруссии, Кавказе и Центральной Азии Нил Старрок.