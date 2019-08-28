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РИА Новости

Мэр Новосибирска подтвердил обнаружение тела второго строителя под завалами

11:41 28.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМэр Новосибирска Анатолий Локоть на месте обрушения перекрытий в строящемся здании в Новосибирске
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на месте обрушения перекрытий в строящемся здании в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил, что под завалами обрушившегося здания обнаружено тело второго погибшего.
"Еще одного. По нашим расчетам, еще один. Будут расчищать полностью котлован, сейчас еще одного должны найти", - сказал Локоть журналистам. "Потерян", - добавил он.
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"У нас двое госпитализированных, двое погибших", - уточнил Локоть.
Он добавил, что личности погибших известны, власти сейчас связываются с их родственниками.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта вела реконструкцию здания насосной станции, а под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству.
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