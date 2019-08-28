Мэр Новосибирска подтвердил обнаружение тела второго строителя под завалами

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на месте обрушения перекрытий в строящемся здании в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил, что под завалами обрушившегося здания обнаружено тело второго погибшего.

"Еще одного. По нашим расчетам, еще один. Будут расчищать полностью котлован, сейчас еще одного должны найти", - сказал Локоть журналистам. "Потерян", - добавил он.

"У нас двое госпитализированных, двое погибших", - уточнил Локоть.

Он добавил, что личности погибших известны, власти сейчас связываются с их родственниками.