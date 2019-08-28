Мэр Новосибирска подтвердил обнаружение тела второго строителя под завалами

НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил, что под завалами обрушившегося здания обнаружено тело второго погибшего.
"Еще одного. По нашим расчетам, еще один. Будут расчищать полностью котлован, сейчас еще одного должны найти", - сказал Локоть журналистам. "Потерян", - добавил он.
Вчера, 11:39РИА НовостиОбрушение здания в Новосибирске
"У нас двое госпитализированных, двое погибших", - уточнил Локоть.
Он добавил, что личности погибших известны, власти сейчас связываются с их родственниками.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта вела реконструкцию здания насосной станции, а под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству.