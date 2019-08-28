В Новосибирске разобрали около 50% завалов обрушившегося здания

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания

НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Около 50% завалов обрушившегося в Новосибирске здания разобрано, спасатели ищут еще одного рабочего, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по области Дмитрий Ярцев.

"В настоящее время разобрано 50% площади обрушения. Остается еще два участка по 25%", - сказал он.

Согласно последней информации, под завалами остается один человек, извлечены тела двоих погибших, добавил Ярцев. По его данным, в больнице находится один пострадавший.

На месте работают 380 человек и около 40 единиц техники, сообщил представитель ведомства.