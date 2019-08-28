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РИА Новости

В Новосибирске разобрали около 50% завалов обрушившегося здания

11:41 28.08.2019 (обновлено: 11:46 28.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Около 50% завалов обрушившегося в Новосибирске здания разобрано, спасатели ищут еще одного рабочего, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по области Дмитрий Ярцев.
"В настоящее время разобрано 50% площади обрушения. Остается еще два участка по 25%", - сказал он.
Согласно последней информации, под завалами остается один человек, извлечены тела двоих погибших, добавил Ярцев. По его данным, в больнице находится один пострадавший.
На месте работают 380 человек и около 40 единиц техники, сообщил представитель ведомства.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта вела реконструкцию здания насосной станции, а под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству.
Обрушение здания в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

По предположениям следователей, ЧП произошло во время планового ремонта теплотрассы.

Сотрудник МЧС РФ с собакой на месте завалов, где обрушилось перекрытие в строящемся здании в Новосибирске
1 из 10

По предположениям следователей, ЧП произошло во время планового ремонта теплотрассы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В результате обрушения погибли три человека из 13 находившихся на месте обрушения.

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
2 из 10

В результате обрушения погибли три человека из 13 находившихся на месте обрушения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Один пострадавший находится в больнице

Сотрудники МЧС разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
3 из 10

Один пострадавший находится в больнице

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В поисково-спасательной операции участвовали почти 200 человек и более 40 единиц техники.

Сотрудники МЧС РФ разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
4 из 10

В поисково-спасательной операции участвовали почти 200 человек и более 40 единиц техники.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Людей под завалами искали кинологи с собаками.

Сотрудники МЧС РФ с собаками на месте завалов, где обрушилось перекрытие в строящемся здании в Новосибирске
5 из 10

Людей под завалами искали кинологи с собаками.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На месте работали инспекция по труду, прокуратура, заказчики работ реконструкции, медики, а также психологи МЧС.

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
6 из 10

На месте работали инспекция по труду, прокуратура, заказчики работ реконструкции, медики, а также психологи МЧС.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Минздрав Новосибирской области направил для помощи пострадавшим пять бригад скорой помощи.

Сотрудники МЧС РФ и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
7 из 10

Минздрав Новосибирской области направил для помощи пострадавшим пять бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Сотрудники МЧС РФ с собаками на месте завалов, где обрушилось перекрытие в строящемся здании в Новосибирске
8 из 10

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На место обрушения приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на месте обрушения перекрытий в строящемся здании в Новосибирске
9 из 10

На место обрушения приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Обрушение строящегося здания в Новосибирске.

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
10 из 10

Обрушение строящегося здания в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 10

По предположениям следователей, ЧП произошло во время планового ремонта теплотрассы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 10

В результате обрушения погибли три человека из 13 находившихся на месте обрушения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Один пострадавший находится в больнице

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 10

В поисково-спасательной операции участвовали почти 200 человек и более 40 единиц техники.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Людей под завалами искали кинологи с собаками.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 10

На месте работали инспекция по труду, прокуратура, заказчики работ реконструкции, медики, а также психологи МЧС.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Минздрав Новосибирской области направил для помощи пострадавшим пять бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 10

На место обрушения приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Обрушение строящегося здания в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
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Обрушение здания в НовосибирскеМЧС РФНовосибирскПроисшествия
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