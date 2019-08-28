Союз журналистов Украины предложил кандидата на пост главы комитета в Раде

"При нынешних обстоятельствах "Оппозиционная платформа" все же может продемонстрировать готовность не политизировать тему свободы слова, а профессионально защищать права журналистов и СМИ. И в составе фракции "Оппозиционной платформы" есть другой кандидат, который имеет опыт работы в парламентском комитете по вопросам свободы слова и получил там нетоксичную репутацию. Это Юрий Павленко. Именно он вместе с Ольгой Черваковой в предыдущей Верховной раде всегда оперативно становился на защиту прав журналистов от нападений, в защиту СМИ от притеснений, не делил медиа не "неправильных", - добавил Томиленко.