Союз журналистов Украины предложил кандидата на пост главы комитета в Раде

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что избрание главой комитета по вопросам свободы слова Верховной рады представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича приведет к политизации темы свободы слова и предложил Юрия Павленко в качестве кандидата на этот пост.
Ранее избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что представитель политсилы Нестор Шуфрич возглавит комитет по свободе слова.
"В украинском парламенте свобода слова окончательно становится заложницей украинской политики. Назначение председателем комитета по вопросам свободы слова Нестора Шуфрича при существенном общем ослаблении парламентской площадки для защиты журналистов и медиа приведет к чрезвычайной политизации темы свободы слова", - написал Томиленко на своей странице в Facebook в среду.
По его словам, такая политизация выгодна как партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", так и "Слуге народа", потому что от критики по ущемлению прав журналистов и медиа можно будет "легко отмахнуться".
"При нынешних обстоятельствах "Оппозиционная платформа" все же может продемонстрировать готовность не политизировать тему свободы слова, а профессионально защищать права журналистов и СМИ. И в составе фракции "Оппозиционной платформы" есть другой кандидат, который имеет опыт работы в парламентском комитете по вопросам свободы слова и получил там нетоксичную репутацию. Это Юрий Павленко. Именно он вместе с Ольгой Черваковой в предыдущей Верховной раде всегда оперативно становился на защиту прав журналистов от нападений, в защиту СМИ от притеснений, не делил медиа не "неправильных", - добавил Томиленко.