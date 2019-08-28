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РИА Новости

Союз журналистов Украины предложил кандидата на пост главы комитета в Раде

11:39 28.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что избрание главой комитета по вопросам свободы слова Верховной рады представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича приведет к политизации темы свободы слова и предложил Юрия Павленко в качестве кандидата на этот пост.
Ранее избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что представитель политсилы Нестор Шуфрич возглавит комитет по свободе слова.
Нестор Шуфрич
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"В украинском парламенте свобода слова окончательно становится заложницей украинской политики. Назначение председателем комитета по вопросам свободы слова Нестора Шуфрича при существенном общем ослаблении парламентской площадки для защиты журналистов и медиа приведет к чрезвычайной политизации темы свободы слова", - написал Томиленко на своей странице в Facebook в среду.
По его словам, такая политизация выгодна как партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", так и "Слуге народа", потому что от критики по ущемлению прав журналистов и медиа можно будет "легко отмахнуться".
"При нынешних обстоятельствах "Оппозиционная платформа" все же может продемонстрировать готовность не политизировать тему свободы слова, а профессионально защищать права журналистов и СМИ. И в составе фракции "Оппозиционной платформы" есть другой кандидат, который имеет опыт работы в парламентском комитете по вопросам свободы слова и получил там нетоксичную репутацию. Это Юрий Павленко. Именно он вместе с Ольгой Черваковой в предыдущей Верховной раде всегда оперативно становился на защиту прав журналистов от нападений, в защиту СМИ от притеснений, не делил медиа не "неправильных", - добавил Томиленко.
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