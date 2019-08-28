Реконструкцию здания в Новосибирске приостановят после обрушения

НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Работы по реконструкции насосной станции в Новосибирске будут приостановлены на несколько дней после обрушения, сообщил журналистам директор новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Андрей Колмаков.

"Объект - это перекачивающая насосная станция. Работы проводились с весны. Сегодня произошло обрушение одной из стен. На объекте работали 84 человека организации-подрядчика. Непосредственно в зоне обрушения работала бригада из 12 человек и мастера", - сказал Колмаков журналистам.

"По правилам, работы останавливаются, это буквально на несколько дней. Мы получим разрешение на продолжение работ и будем максимально работать, сдвигаться вправо нам некуда, у нас отопительный сезон скоро начинается", - добавил он.

Колмаков уточнил, что плановый срок окончания реконструкции станции - до ноября.