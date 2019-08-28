КИЕВ, 28 авг – РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украины Кирилл Вышинский заявил, что давно отказался от участия в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, позицию не менял.

Суд в Киеве в среду постановил освободить Вышинского безотлагательно в зале суда.

"Я от обмена отказался достаточно давно и свою позицию не менял", - сказал Вышинский в суде, трансляция ведется в Youtube.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.