Вышинский пообещал являться на заседания суда по первому требованию

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что готов являться по первому требованию украинского суда, если ему изменят меру пресечения на личное обязательство.

Суд в Киеве в среду рассматривает апелляционную жалобу на продление срока ареста Вышинского до 19 сентября.

"Я уже подчеркивал, что готов являться на судебные заседания и принимать участие в судебном процессе, не затягивая его и не избегая судебных заседаний. Я готов дать обязательство по первому решению суда являться на все судебные заседания и принимать в них участия", - сказал Вышинский на заседании.

В свою очередь прокурор заявил, что не против изменения меры пресечения и считает, что личного обязательства как меры пресечения будет достаточно, чтобы обеспечить надлежащее рассмотрение дела Вышинского.

"Считаем, что те риски, которые были основанием для применения меры пресечения в виде содержания под стражей во время досудебного расследования и в дальнейшем его продления во время судебного рассмотрения в данный момент существенно снизились", - сказал прокурор.

Выслушав мнения сторон, коллегия суда удалилась в совещательную комнату для принятия решения по жалобе на продление срока содержания под стражей Вышинского.

Личное обязательство заключается в возложении на подозреваемого, обвиняемого являться к определенному должностному лицу с установленной периодичностью; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или пребывает, без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с любым лицом, определенным следственным судьей, судом, или общаться с ним с соблюдением условий, определенных следственным судьей, судом; не посещать места, определенные следственным судьей или судом; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд с Украины и въезда на Украину; носить электронное средство контроля.

В случае их неисполнения к нему может быть применена более жесткая мера пресечения и на него может быть наложено денежное взыскание. Контроль за исполнением личного обязательства осуществляет следователь, а если дело находится в производстве суда - прокурор.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.