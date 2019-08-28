СГК поможет семье погибшего и пострадавшим при обрушении в Новосибирске

Сотрудники МЧС РФ и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) окажет помощь пострадавшим и семье погибшего при обрушении здания в Новосибирске, сообщил журналистам директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

"Безусловно, мы будем этот вопрос прорабатывать", - сказал Колмаков, отвечая на вопрос, окажет ли компания помощь семье погибшего и пострадавшим.