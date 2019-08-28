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РИА Новости

СК опубликовал видео с места обрушения здания в Новосибирске

11:31 28.08.2019 (обновлено: 12:05 28.08.2019)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал на своем официальном канале в YouTube видео с места обрушения здания в Новосибирске, где под завалами оказались рабочие.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а, проводятся аварийно-спасательные работы. По информации Сибирской генерирующей компании, которой принадлежит здание, на месте работали восемь человек. При ЧП один человек не пострадал, один погиб, один получил перелом, двое остаются под завалами, три человека успели отбежать в сторону.
На видео видно, как сотрудники МЧС руками и с помощью техники разбирают завалы. На месте обрушения находятся сотрудники Сибирской генерирующей компании, а также мэр города Анатолий Локоть.
Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Областная прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при строительстве и реконструкции здания. Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта вела реконструкцию здания насосной станции, а под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству.
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Обрушение здания в НовосибирскеСК РФНовосибирскПроисшествия
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