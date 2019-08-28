Число погибших при обрушении здания в Новосибирске возросло до двух человек

Ранее сообщалось об одном погибшем, одном пострадавшем и двух людях, остававшихся под завалами.

Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта вела реконструкцию здания насосной станции, а под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству.