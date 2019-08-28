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РИА Новости

Число погибших при обрушении здания в Новосибирске возросло до двух человек

11:30 28.08.2019 (обновлено: 11:33 28.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
Сотрудники МЧС разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске тело второго погибшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Достали одного без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось об одном погибшем, одном пострадавшем и двух людях, остававшихся под завалами.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта вела реконструкцию здания насосной станции, а под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству.
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