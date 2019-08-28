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РИА Новости

В мэрии Новосибирска назвали предварительную причину обрушения здания

11:27 28.08.2019 (обновлено: 11:46 28.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Сползание грунта, возможно, стало причиной обрушения стены здания в Новосибирске, где погибли люди, сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а, проводятся аварийно-спасательные работы. По последним данным, в результате обрушения два человека погибли, двое госпитализированы.
"По предварительным данным, при реконструкции здания произошло сползание грунта и обрушение стены", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, на прилегающей к месту обрушения территории обеспечена бессменная работа спасателей и организовано питание, чтобы интенсивность работ по поиску и спасению людей под завалами не снижалась.
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Вчера, 11:31РИА Новости
СК опубликовал видео с места обрушения здания в Новосибирске
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Обрушение здания в НовосибирскеНовосибирскПроисшествия
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