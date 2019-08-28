В мэрии Новосибирска назвали предварительную причину обрушения здания

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания

КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Сползание грунта, возможно, стало причиной обрушения стены здания в Новосибирске, где погибли люди, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а, проводятся аварийно-спасательные работы. По последним данным, в результате обрушения два человека погибли, двое госпитализированы.

"По предварительным данным, при реконструкции здания произошло сползание грунта и обрушение стены", - говорится в сообщении.